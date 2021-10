Corbo esalta Spalletti: "Converte il ko di Manolas in una geniale novità e impone la superiorità!"

Una mossa di Luciano Spalletti nella sfida contro il Legia Varsavia è piaciuta molto ad Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, che si esprime così nella sua rubrica 'Il Graffio': "L’infortunio muscolare di Manolas è convertito dal Napoli in una geniale novità. In una difesa già appesantita dall’inattivo Juan Juesus il Napoli manda senza rimpianti in infermeria Manolas a curarsi, ma non lo sostituisce nel ruolo. Il Napoli passa ad una difesa a tre, utilizzando a pieno regime Juan Jesus che nasce difensore centrale, e Spalletti gli chiede di piazzarsi a sinistra nel terzetto difensivo. Il Napoli rivisitato tatticamente può imporre la sua superiorità".