Corbo: "Guardi Spinazzola e capisci quanto rende Insigne se non ha il vuoto dietro come al Napoli"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io vedo uno spreco di registi tra Jorginho e Verratti e lì la manovra rischia di rallentare. L'Italia ha giocato molto bene con la fascia sinistra che aveva Spinazzola dietro. Se tu vedi Spinazzola, capisci quanto possa rendere Insigne se non ha il vuoto dietro come con Mario Rui o con un adattato come Hysaj. Così può venire in mezzo al campo. Locatelli ha un gioco snello e mi ha ricordato Hamsik. Non toglierei Locatelli, quella catena di sinistra non deve essere toccata. Io lascerei fuori Verratti".