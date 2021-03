Corbo: "Ho da fare a Gattuso un rimprovero garbato per le tensioni con ADL"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Faccio un rimprovero garbato a Gattuso, ora che finalmente è tornato il sereno. Dopo la gara di Verona è vero che De Laurentiis ha fatto trasparire delusione, ma lui si è fatto trascinare dall'atmosfera e ha trasformato l'amarezza generale in. Poteva evitare tutto questo, lasciar scorrere e tutto sarebbe stato dimenticato. Invece lui ha voluto personalizzare la crisi, identificandolo in un cattivo rapporto con la società. E' un momento di ingenuità ed inesperienza. De Laurentiis non ha detto una sola parola contro Gattuso ed è stato accanto alla squadra. Si è creata un'atmosfera che andava evitata col buonenso di tutti".