Corbo: "Il Napoli ha tre doti tipiche delle grandi squadre! Ma col Lecce quei punti persi..."

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ogni partita è determinante, dalla prima all'ultima. Contro il Lecce il Napoli non doveva perdere quei punti, sono punti che non si possono perdere. Con lo Spezia il primo tempo è stato inguardabile, ma il Napoli ha dimostrato una forza tipica delle grandi squadre, il carattere, la voglia di vincere ad ogni costo. Questo successo dà fiducia e autostima, il Napoli arriva così alla sfida col Milan. Le assenze? Osimhen e Leao sono i due grandi assenti. Il portoghese poteva mettere in difficoltà il Napoli, che sulla destra è meno brillante".