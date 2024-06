Corbo: "Mai visto ADL così taciturno, bel segnale! Conte? Su una cosa non è in forma"

"Conte ci tiene a rilanciare il suo personaggio, non dimentichiamo che è da marzo 2023 che non allena, è stato in attesa di ingaggio".

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’ in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: “Conferenza Conte? Avevo predetto tutto, parola per parola, è la classica intervista di Conte. Non ho mai visto De Laurentiis così taciturno durante una conferenza e questo è un ottimo segnale.

Conte ci tiene a rilanciare il suo personaggio, non dimentichiamo che è da marzo 2023 che non allena, è stato in attesa di ingaggio sperando di sistemarsi in Italia e in Italia ha trovato l’ingaggio soltanto a Napoli. Tra i grandi club non ha ricevuto interesse, però questo non significa che lui valga meno di qualche anno fa. Sul piano dell’attualità non sembra proprio in forma, è sicuramente un grande allenatore e potrà dare un aiuto significativo al Napoli".