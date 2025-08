Corbo: "Non c'è ancora l'erede di Kvara, sono arrivati 75 milioni e come sono stati spesi?"

"Il Napoli non ha ancora individuato il sostituto di Kvaratskhelia dopo 8 mesi. Mi piace Lookman, ma credo voglia l'Inter". Così parla Antonio Corbo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, del calciomercato del Napoli: "C'è stata un'emorragia di nomi accostati al Napoli. Alcuni grandi nomi sono soltanto presunti, ma in realtà sono reduci da una stagione molto complicata. Il Napoli cerca un esterno offensivo alto, al posto di Kvaratskhelia. Sono passati 8 mesi ma il suo erede non è ancora arrivato.

Sfido chiunque a sostenere il contrario, sono arrivati 75 milioni e come sono stati spesi? Qualcuno si è preoccupato di comprare un giocatore che possa sostituire Kvara. Io avrei preso Lookman onestamente. Qualche tifoso mi ha fatto cambiare idea: l'attaccante dell'Atalanta vuole l'Inter, ha tolto tutte le foto dei social con la maglia della Dea e onestamente mi sembra un gesto sgarbato. Rischia di comportarsi come Osimhen e mi sono ricreduto. Il Napoli deve completare ancora la squadra".