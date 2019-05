Corbo, scenario a sorpresa: "Hysaj va alla Juve se arriva Sarri"

I nomi di Hysaj e Mario Rui sono sempre tirati in ballo quando si parla di mercato, con un loro addio sempre più probabile in questa sessione estiva. Secondo quanto scrive Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica entrambi i calciatori saranno ceduti in quanto fuori dai programmi societari. In particolare per Hysaj si prospetta un possibile arrivo alla Juventus nel caso di approdo sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri.