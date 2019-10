Corbo: "Si critica Ancelotti per moda, Mertens ed altri big da 4 ma se li toglie poi lo attaccano"

Nel corso di Canale 8 durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì', il giornalista Antonio Corbo ha difeso Ancelotti e puntato il dito contro alcuni giocatori: "Troppe cose hanno influito negativamente, ma senza Ancelotti il Napoli sarebbe al posto del Milan o della Sampdoria. Ieri Ancelotti ha sbagliato solo la posizione di Elmas, ma tutte le altre sono state corrette. Callejon e Fabian non li avrei tolti insieme, ma solo uno dei due. Anche se poi Callejon quando è entrato non ha fatto molto. Lui ha fatto giocare Mertens dopo una gara straordinaria, ma a Ferrara ha toccato palla? Ha giocato da 4, ma se non l'avesse fatto giocare noi avremmo detto che non l'ha fatto giocare. Koulibaly è stato ancora tra i peggiori, non doveva farlo giocare? Molti giocatori stanno venendo meno, ma è una moda mettere in discussione l'allenatore che è il migliore possibile".