Corbo sicuro: “Il Napoli risparmia oggi per prendere un crack in attacco in estate”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli ha 75mln in cassa per la cessione di Kvaratskhelia, altri 75 li prenderà prestissimo per Osimhen al momento richiestissimo e con 150mln si presenterà sul mercato estivo fin da maggio/giugno con scritture anticipate private per portare in squadra un crack, uno dei migliori in Europa.

So per certo che arriverà un giocatore molto importante che farà coppia con Lukaku o potrebbe anche sostituire il belga. A questo nuovo calciatore si richiederà un rendimento realizzativo molto elevato. Il Napoli deve giocare cinque partite fino alla sfida con l’Inter, l’Inter otto col recupero con la Fiorentina: il cammino dei nerazzurri - fortissimi e ben diretti da Inzaghi - hanno un cammino tortuoso.

Il Napoli ha meno partite da giocare e questo significa minor rischio di infortuni, la strada è non in discesa ma levigata. Sono molto fiducioso per lo scudetto. Un plauso va a De Laurentiis che non solo ci mette i soldi ma con il suo silenzio sostiene in modo proficuo il lavoro del suo club”.