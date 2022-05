Corbo: "Spalletti narcisista, non sopporta le critiche! Perché Mertens non ha giocato prima?"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Devo ringraziare Spalletti perché è un personaggio che mi mette di buon umore. Chiede calciatori dotati di fisicità e mi fa sorridere perché poi vedi la partita di ieri uno dei migliori in campo è stato Mertens e mica è l'emblema della fisicità? Se avesse fatto giocare Mertens prima accanto a Osimhen e non solo negli ultimi minuti forse il Napoli avrebbe lottato fino in fondo per lo Scudetto.

Spalletti è un allenatore narcisista. All'inizio nuotava in acqua e zucchero, poi ha cominciato a perdere. Spalletti è questo, non sopporta le critiche. Noi giornalisti dobbiamo fargli le critiche quando le merita, quando necessario, e poi sopportare le sue reazioni. In certe sue aspirazioni a sembrare un drammaturgo io gli auguro di passare alla storia come il nuovo Shakespeare. Glielo dico con simpatia, perché è un personaggio che cerca l'applauso e non sopporta le critiche".