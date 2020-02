Corbo su Allan: "Club avrebbe evitato attacco pubblico, ma Gattuso ha lanciato un messaggio"

Antonio Corbo, ospite degli studi di Canale 8 per la trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', analizzando il momento di casa Napoli: "Sulla questione Allan c'è stata una presa di posizione forte di Gattuso. La società in questo momento vuole cedere il calciatore e magari non ha gradito questo atto pubblico verso il calciatore, ma il tecnico ha voluto lanciare un messaggio chiaro a tutto il gruppo"