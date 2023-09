Corbo su Repubblica: "L'allenatore non puoi indovinarlo scegliendolo tra 40"

Scrive Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio

Scrive Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio: "Saggio De Laurentiis domenica sera, dopo un’estate di grandi inganni. Ci è cascato pure lui. Il calcio gli ha fatto credere che era l’uomo delle favole. Delle vittorie certe. Dell’impresa senza rischio. È tornato al suo mondo, quello degli affari che chiedono fortuna non solo talento, meditazione non solo intuito. Non si può indovinare l’allenatore giusto, se lo si sceglie tra 40".