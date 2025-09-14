Corbo sul ko di Meret: "Tema infortuni va approfondito e risolto! Un riesame della preparazione?"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, sull'edizione odierna del quotidiano ha parlato anche dell'infortunio occorso ad Alex Meret: "La Fiorentina prova a riaprire la partita con il gol di Ranieri, passato sotto la barba di Milinkovic Savic, subentrato a Meret bloccato dall'ennesimo infortunio di questa stagione, un tema che va approfondito e risolto. Un allarme che va subito scongiurato, magari con un riesame della preparazione"

