De Magistris: "Per il nuovo stadio ostacoli superabili. Allegri? Inaccettabile!"
Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “La cosa più importante della stagione è che dopo un passo falso, il Napoli si è sempre rialzato con nuove soluzioni. Uscirebbe anche motivato da questo tour in Arabia Saudita. Allegri? Cattive parole, aggressività, minacce… È inaccettabile.
Stadio? C’è stato un blocco della prospettiva che si stava prefigurando nel cuore della città. Ma questo è un momento in cui si può fare qualcosa di diverso. Ci sono delle condizioni di investimento importanti che si possono fare. Ritengo che uno stadio nuovo non possa che farsi a Napoli accompagnandolo al completamento definitivo dei lavori di ristrutturazione del Maradona. Gli ostacoli di cui si parla non mi sembrano insuperabili”.
