Corbo: "Superlega antidemocratica, tutti i club devono avere gli stessi diritti"

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “SuperLega? E' una brutta storia di cattivo calcio. Un calcio con le casse bucate e che spreca soldi. Non sanno fare il proprio mestiere e si indebitano. Si sono indebitati allegramente, soprattutto club importanti italiani ed europei. Non sapevano cosa fare per recuperare soldi. La Champions ha un giro di soldi ricchissimo ma è in mano alla UEFA e alla FIFA.

Togliendo il banco all'UEFA se lo prendono e lo fanno loro. Si sono organizzati loro la Champions e chi parteciperà lo decideranno loro stessi. Tra l'altro questa cosa è un'americanata. Infatti la SuperLega sarà finanziata dalla più grande banca d'America: la JP Morgan, che fattura 99 miliardi l'anno. Ovviamente parliamo di qualcosa di totalmente antidemocratico. Un club povero e piccolo deve avere gli stessi diritti di un club ricco e grande".