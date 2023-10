Corona: "Spalletti si deve scusare! Ed ha Buffon che per tutta la vita ha giocato a carte"

"Mi accusa di sciacallaggio ma dovrebbe accusare la Procura che è andata a Coverciano a fare il suo lavoro".

Nei giorni scorsi, dopo che la Procura è entrata dentro al centro tecnico federale di Coverciano per notificare gli atti del caos scommesse a Tonali e Zaniolo, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha parlato di Fabrizio Corona affermando che le sue azioni potevano sembrare un atto di sciacallaggio per farsi pubblicità e il diretto interessato, in un intervento a Rai 3, ha risposto al ct: "Lo conosco molto bene perché ha allenato a Milano, e ha avuto tanto rispetto di me. Se i giocatori hanno scommesso tantissimi soldi nel calcio scommesse è un problema. Non lo possono fare, l'onore sportivo della maglia di ragazzi fortunati deve essere rispettato. Lui ha accusato me, ma io sono l'uomo più conosciuto d'Italia, non ho bisogno di farmi pubblicità. Mi accusa di sciacallaggio ma dovrebbe accusare la Procura che è andata a Coverciano a fare il suo lavoro.

Spalletti devi chiedere scusa a me e agli italiani. Sei un uomo che rappresenti l’Italia, per sostenere la squadra manda messaggi per caricare la squadra sostenuto da Buffon, che per tutta la vita ha giocato solo a carte. Lo sanno tutti".