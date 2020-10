Coronavirus, Commissario straordinario Arcuri: "Non ci sono le condizioni per tornare al lockdown"

Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, nel corso della trasmissione 'Mezz'ora in più', ha parlato ai microfoni di Rai Tre: "Oggi non ci sono le condizioni per tornare al lockdown, c'è bisogno di prendere tutti coscienza e farci carico di un necessario incremento di responsabilità. Il 31 marzo c'erano in terapia intensiva 4.023 pazienti, ieri 10 ottobre ce n'erano 390". E' il segno della risposta che il sistema ha dato rispetto all'epidemia e negarla vuol dire che si è poco informati"