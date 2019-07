CorSera, Scozzafava: "Ancelotti ha tanta stima di Elmas. Pépé? Con lui si colma il gap"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'anno scorso mi arrivavano da più parti voci della stima di Ancelotti per Meret. Quest'anno accade lo stesso con Elmas. Penso che davanti a sé il centrocampista abbia una carriera luminosa, un percorso come quello di Fabian. Pépé? E' fortissimo. Stamattina un calciatore del Napoli ha rimosso una sua foto, rimossa dopo pochissimi. Malcuit lo chiamava 'fratello'. Ma credo che sia presto. Dovesse prenderlo, non si parlerebbe più di gap con la Juve da colmare".