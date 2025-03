Podcast Cosa farà Conte? De Paola: "Se vince cresce aspettativa, rischio che si creino attriti"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Paolo De Paola.

Milan-Allegri, che ne pensa?

"No Allegri. Allegri negli ultimi 5 anni cosa ha vinto? Una Coppa Italia. Un anno è stato fermo, tre anni ha fatto disastri alla Juve, andando via anche per motivi disciplinari. Sono 5 anni in cui non vince nulla Allegri. L'anno sabbatico sembrava fosse servito per aggiornarsi, invece ha avuto un rilancio su questa contrapposizione con Motta, gli è stata ridata una popolarità che non avrebbe mai avuto. E poi al Milan serve un costruttore e lui non lo è. E' un gestore".

E Conte che farà?

"Se vincesse lo Scudetto, poi l'aspettativa aumenterebbe a Napoli. Auguro un connubio felice, ma conoscendo Conte magari si creerebbero degli attriti".

Fiorentina-Juve, come la vede?

"Analizzando la situazione, la Juve ha fallito tutti gli esami. Ora decidono i giocatori, non possono far vedere di essere contro Motta e un po' di orgoglio devono dimostrarlo. Ma possono far capire molto dall'atteggiamento di una partita".

Se dovesse perdere la Juve, è da mandare via subito Motta stavolta?

"Se l'idea di sfaldamento che ha dato contro l'Atalanta, allora devi correre ai ripari e trovare un traghettatore. Qualcuno deve gestire una situazione che non è più gestibile".

C'è Atalanta-Inter, c'è lo Scudetto in ballo:

"Vedo molta sfrontatezza nell'Atalanta. Devono evitare entrambe il pari, servirebbe a poco. L'Inter perderebbe di nuovo la testa in favore al Napoli. E' una partita che vogliono e devono vincere entrambe".