Costacurta avverte l'Inter: "La Champions ti svuota dopo la felicità"

vedi letture

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, intervenuto al Club di Sky Sport ha parlato della lotta scudetto con Inter e Napoli al momento a pari punti: "La Champions ti svuota le energie mentali, è una felicità che ti fa sentire anche più stanco di quello che tu sia. E' una soddisfazione enorme e ti dà forza, però a un certo punto non è facile. Io sono stato ammirato dall'Inter, sono stati bravi, ma al 93' capita anche di fare un mezzo errore senza averne fatti prima dopo il Bayern".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).