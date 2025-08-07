Costacurta: "Credo molto in Beukema. Napoli in prima fila per lo scudetto"

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta è stato intervistato da Repubblica. Tanti i temi trattati, tra questi la griglia scudetto e il mercato.

Tra i nuovi arrivi, chi la stuzzica di più?

"Credo molto in Beukema, il centrale preso dal Napoli. Mi rivedo in lui, può diventare con Conte un difensore straordinario. Però non posso non citare anche De Bruyne e Modric, sono curioso di capire che impatto avranno".

Ad oggi, quale è la sua griglia di partenza del campionato?

"In prima fila metto Napoli, Inter e Milan. I rossoneri hanno Modric, un insegnante di calcio, che giocando una partita a settimana può ancora fare la differenza, e la certezza Allegri in panchina. La Juventus la vedo quarta, ha una rosa di tutto rispetto, ancor meglio con un ultimo colpo di livello. L’Atalanta mi sembra meno solida degli ultimi anni: ha venduto Retegui e forse perderà Lookman, soprattutto non ha più Gasperini. Gian Piero alla Roma farà bene, ma ha bisogno di tempo per trasmettere i suoi concetti di gioco. La Lazio con Sarri lotterà però non per i primi quattro posti, così come il Bologna, lo vedo quinto".