Costacurta: "Milan affossato, la peggior partita da marzo"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pesante ko interno dei rossoneri, battuti 3-0 dall'Atalanta: "E' stata la peggiore partita del Milan da marzo dello scorso anno. E' stata affossata nelle certezze che aveva. L'Atalanta ha dato una grande dimostrazione di forza, il Milan non aveva mai subito così tanto negli ultimi mesi. Contro la Juve il Milan aveva disputato comunque una buona partita, mentre stasera è sembrato sempre in difficoltà".