Criscitiello a valanga sul sistema arbitrale: "Rizzoli grande delusione, risultati pessimi"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato della questione arbitrale: "Nel frattempo nel ciclone tornano gli arbitri, o meglio, il sistema arbitrale. Ne stiamo parlando da diverse settimane ma se non entra in campo la Procura della Repubblica al calcio fa comodo girarsi dall'altra parte. Gravina è stato rieletto e deve fare pulizia e chiarezza anche nel mondo arbitrale. Vi avevamo detto che basta mettere il naso in questo sistema che si chiama Aia ed esce di tutto. Trentalange è arrivato dopo ma, come già scritto, farebbe prima a dimettersi che ad iniziare a lavorare.

La più grande delusione è Nicola Rizzoli. Abbiamo anche messaggi del designatore che manda ad alcuni dirigenti di serie A dove protesta e si lamenta se un club alza troppo la voce. L'AIA ha bisogno di una pulizia ma soprattutto, leggete l'editoriale di 4 settimane fa, avrebbe bisogno di un organo della FIGC che vigili sul mondo arbitrale. I designatori stanno sbagliando tutto e i risultati in campo sono pessimi. Il cambio generazionale è stato peggiore di quello precedente. Se Gravina non interviene, in tempi rapidi, significa che accetta questo sistema.