Criscitiello: "ADL ha preso il migliore, non vincerà lo scudetto ma lo riporterà in Champions"

"De Laurentiis ha fatto il colpo da 10 milioni di euro a stagione perché era alla canna del gas e non poteva permettersi altre scommesse".

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così sul Napoli di Antonio Conte: "Intanto il Napoli ha deciso di seguire quel manager che spaventava Ibra e il Milan. Meglio un allenatore yes man che un tecnico decisionista. De Laurentiis ha fatto il colpo da 10 milioni di euro a stagione perché era alla canna del gas e non poteva permettersi altre scommesse. Ha preso il migliore, non vincerà lo scudetto ma sicuramente lo riporterà in Champions e gli sistemerà i conti della società dopo il flop di quest’anno.

La semina è iniziata. La raccolta non sarà immediata. Buongiorno, ad esempio, senza Conte non sarebbe mai arrivato. In queste condizioni avrebbero rifiutato in molti, invece, Conte sta sistemando tutto il mercato azzurro. Così sarà fino a fine agosto. Conte sceglie il calciatore, Conte lo chiama, Conte parla con gli agenti e Conte decide anche a che ora si deve fare il caffè nello spogliatoio. Un uomo solo al comando fin quando De Laurentiis capirà che non deve soffrire di gelosie. Il Napoli è nelle mani giuste e senza l’illusione dello scudetto al primo colpo, i tifosi potranno tornare a sognare in questo anno di transizione senza Europa”.