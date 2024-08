Criscitiello ancora su Conte: “Era pronto al colloquio col Milan, perché rischiare Fonseca?”

vedi letture

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo editoriale per il sito dell'emittente torna a parlare della possibilità che aveva il Milan di ingaggiare Antonio Conte: "Dopo due giornate mai tireremo fuori la frase “lo avevamo detto”. Troppo presto e troppo facile. Ripetiamo che non si dovevano ignorare allenatori come Conte e De Zerbi che erano pronti almeno a fare un colloquio.

La scelta Fonseca era ed è un azzardo per un Milan che deve giocare per vincere sempre. La sua presunzione tattica l’ha dimostrata contro due medio piccole del nostro campionato e se non trasforma presto la presunzione in organizzazione quest’anno il Milan si fa male sul serio. Fonseca deve capire che deve essere lui a cambiare in base alle caratteristiche del campionato e dei suoi calciatori e non viceversa".