Prof. Trombetti: “Ho il fondato sospetto che ADL si libererebbe di Conte”

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Guido Trombetti, ex rettore della Università degli Studi di Napoli Federico II ed editorialista de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Canale 8

Il professor Guido Trombetti, ex rettore della Università degli Studi di Napoli Federico II ed editorialista de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 parlando del momento del Napoli e del futuro di Antonio Conte. Trombetti ha analizzato il rendimento della squadra nel contesto generale del calcio italiano, sottolineando come il livello complessivo del campionato non sia particolarmente elevato.

Il momento del Napoli e il futuro di Conte

“Sabato abbiamo giocato a Como: per 60 minuti abbiamo subito, ma intanto il Napoli alla fine avrebbe potuto anche vincere. Il Milan ha perso, la Juve ha pareggiato per miracolo: che cosa bisognerebbe dire, allora, di Allegri e Spalletti? Detto questo, ci dimentichiamo che tutto il calcio italiano, in questo momento storico, è abbastanza penoso. Io sono un risultatista e me ne vanto, e sono anche un contiano di ferro. Però ho il fondato sospetto che De Laurentiis, se potesse, si libererebbe di Conte. È la spesa corrente che uccide i bilanci, quindi gli stipendi. Le università, così come le squadre di calcio, hanno un limite: puoi spendere non più dell’80% di quello che il Ministero ti passa in stipendi. Allora De Laurentiis è costretto a tagliare gli ingaggi: se manda via Conte, De Bruyne e Lukaku, risparmia 40 milioni”.