Fedele: “Sono favorevole alla conferma di Conte da allenatore, non da manager”
L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele, intervenuto durante la trasmissione “L’inFedele” su Televomero, ha parlato del futuro di Antonio Conte
L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele, intervenuto durante la trasmissione “L’inFedele” su Televomero, ha parlato del futuro di Antonio Conte e della panchina del Napoli, soffermandosi in particolare sul ruolo che il tecnico dovrebbe avere all’interno della società.
Conte allenatore, non manager
“Io sono un fautore della conferma di Conte da allenatore. Se viene confermato, deve esserlo limitando però i suoi poteri: i giocatori, visto quello che è successo, non deve scegliermeli lui. Quando mai ha fatto il manager? Neanche in Inghilterra. Io sono favorevole alla sua conferma, ma da allenatore del Napoli, non da manager”.
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