Criscitiello: “Conte ha spalancato le porte al Milan, non se la sente di allenare il Napoli”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato del futuro di Antonio Conte nel corso del suo intervento al canale YouTube di Controcalcio

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato del futuro di Antonio Conte nel corso del suo intervento al canale YouTube di Controcalcio: “La verità è che Conte ha spalancato le porte al Milan, non se la sente di allenare il Napoli con una piazza con ambizioni come il Milan libera. L'unico non convinto è Furlani e gli incontri nella fine di febbraio inizio marzo entreranno nel vivo, il Milan però si deve muovere. Come abbiamo detto la squadra gli piace e non sono necessari grandi interventi sul mercato. Furlani è una figura forte e deve avere l'ambizione e il coraggio di puntare su Conte".