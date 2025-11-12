Tuttonapoli Anguissa out, chi al suo posto? Le soluzioni di Conte (aspettando il mercato)

vedi letture

Con De Bruyne out almeno fino alla prossima primavera e con Anguissa ora infortunato (si parla di possibile lungo stop), il Napoli si avvicina alla partita del 22 novembre contro l'Atalanta - e a quella del 25 con il Qarabag - sapendo di dover tamponare l'emergenza a centrocampo. Quali soluzioni per Conte? Chi al posto di Zambo (attesa per gli esami) qualora dovesse saltare la partita contro la Dea ed eventualmente le prossime? Al momento le soluzioni sono due, salvo novità tattiche o altre idee per Conte.

La prima soluzione, quella più diretta, è Elmas, jolly offensivo che anche col Pisa, quest'anno, era partito dal 1' proprio al posto di Anguissa. Molto probabilmente ci sarà proprio lui nella casella di Anguissa. L'altra soluzione è Gilmour che già un anno fa, quando Anguissa andò ko, prese il suo posto e fece molto bene come play aggiunto a Lobotka ma anche come interno capace di offrire qualità in manovra. Ma Gilmour è reduce da problemi fisici, ha anche saltato la nazionale, e dunque bisognerà valutare le sue condizioni. Della rosa, può ricoprire quel ruolo anche Vergara.

Queste le prime soluzioni, aspettando gennaio quando Anguissa andrà in Coppa d'Africa. Dal mercato subito un rinforzo. Tanti nomi. Mainoo dello United, Pellegrini della Roma ma anche Atta dell'Udinese, ultima idea per il centrocampo. Presto si entrerà nel vivo, il Napoli cerca un'altra mezzala che potrebbe arrivare anche subito, a inizio gennaio.