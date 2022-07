Criscitiello: "Il Napoli non ci sta convincendo, per ora è dietro alle 3 big"

"Sicuramente Spalletti sperava di avere altro nel ritiro pre campionato".

TuttoNapoli.net

"Non ci sta convincendo molto il Napoli. Per strategie e tempistiche". Scrive così Michele Criscitiello nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "La squadra ha perso 3 top player e oggi accusa il colpo. Chi arriverà, sicuramente, sarà bravo perché Giuntoli ha dimostrato da anni di saper fare calcio. C’è bisogno di essere fiduciosi, però, a dirla tutta oggi il Napoli sembra abbastanza indietro rispetto alle big e deve stare attento all’entusiasmo della Roma. De Laurentiis, a Napoli, da anni gioca con il fuoco ma finora, essendo bravo e capace, non si è mai bruciato. Napoli competitivo ma non per il titolo. Almeno fino ad oggi. In corsa per la zona Champions e comunque non è un obiettivo da denigrare. Sicuramente Spalletti sperava di avere altro nel ritiro pre campionato".