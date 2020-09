Criscitiello su Giuntoli: "È un fenomeno a vedere i calciatori, ma deve tornare sui campi in prima persona"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive così del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: "Giuntoli è un grande esperto di calcio e chi fa la gavetta ha sempre ragione. Forse, però, dovrebbe tornare sui campi in prima persona con maggiore frequenza e tornare a battere il marciapiede visto che il suo occhio non può delegarlo. E' un fenomeno a vedere i calciatori e deve vederli lui, non tutti, ma il maggior numero possibile".