Cruciani contro Conte: "Il solito giochetto! Non è merito suo se il campionato è vibrante"

vedi letture

Giuseppe Cruciani è stato ospite del podcast 'Area Fritta', trasmesso sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber: "Il solito gioco di Conte che cerca di provocare chi gli sta di fronte durante le conferenze stampa o di sollevare qualche polemica. A tutti fa piacere vedere due squadre in corsa, tranne ai tifosi di Inter e Napoli, che desidererebbero vincere il titolo con un margine di dieci punti.

Il campionato è vibrante non grazie al Napoli o a Conte. È importante sfatare questo mito. L'idea che Conte ha diffuso sin dal suo arrivo è quella di paragonare la situazione attuale a quella dell'anno scorso, considerato uno dei peggiori della storia per una squadra che aveva da poco conquistato il titolo. Conte continua a ripetere: 'Ho ereditato una squadra che era a 30 punti di distanza e l'ho riportata a competere per il campionato'".