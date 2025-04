Cruciani dà le percentuali Scudetto: “60 Napoli e 40 Inter”

vedi letture

Nel corso del podcast Area Fritta, in onda sul canale YouTube di Chiamarsi Bomber, il giornalista Giuseppe Cruciani ha dato le sue percentuali sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter: “Dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna devo fare una correzione. Ritenevo l’Inter favorita per lo scudetto, ma ora per me è 60 Napoli e 40 Inter. A parte il Lecce per me il Napoli le vince tutte. Il punto interrogativo è Lecce-Napoli, è una partita in cui i salentini si giocano tanto. È vero che non vincono da tantissime partite, ma è un testacoda ed è l’unico ostacolo vero per il Napoli da qui alla fine del campionato”.