Cruciani esalta ADL: "E' un gigante, meriterebbe una statua a Napoli!"

vedi letture

Giuseppe Cruciani elogia De Laurentiis. Lo fa al podcast Area Fritta, il vodcast di Chiamarsi Bomber, dopo la vittoria del secondo scudetto in tre stagioni: "De Laurentiis è molto particolare, ha una personalità molto forte che quest'anno ha nascosto facendo tesoro degli errori passati. I tifosi del Napoli dovrebbero fargli un monumento, una statua.

Spesso i presidenti vengono criticati perché non fanno fino in fondo quello che vogliono i tifosi o perché non comprano o perché, nel suo caso, ogni tanto ha dato bacchettate alla cultura di Napoli. Ma De Laurentiis è un gigante. Mantiene i conti in ordine, vince due scudetti e regala un futuro al club. I tifosi che in passato lo hanno criticato dovrebbero chiedergli scusa. Ad avercene di presidenti così...".