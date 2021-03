Crudeli: "La sfida con lo United e le assenze incideranno sul Milan"

Tiziano Crudeli, giornalista e tifoso rossonero, ha parlato di Milan-Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Aldilà delle assenze che ci saranno domenica tra i rossoneri, molto dipenderà dalla partita di domani che il Milan affronterà contro il Manchester United. Giocare a San Siro non è un svantaggio per il Napoli, quest’anno il fattore campo non incide più sulle squadre, manca la carica del pubblico. E’ un campionato dove c’è un grande dispendio di energie fisiche e atletiche che incidono notevolmente. Non a caso in questa stagione sono aumentati gli infortuni di tutte le squadre che condizionano non poco il lavoro delle squadre e degli allenatori”.