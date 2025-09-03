Ct Danimarca su Hojlund: "Napoli scelta entusiasmante! Suo stile di gioco adatto alla Serie A"

Il ct della Danimarca Brian Riemer ha parlato dal ritiro della nazionale danese del nuovo attaccante del Napoli Rasmus Hojlund e del suo ritorno in Serie A: "Penso che il passaggio di Rasmus Hojlund al calcio italiano sia una scelta entusiasmante. È lì che ha avuto la sua grande svolta internazionale, e ora ha l'opportunità di tornare a qualcosa che ha funzionato.

Mi aspetto che raggiunga il livello che ha mostrato l'ultima volta in Serie A. Si sta muovendo per fare qualcosa di diverso rispetto al contesto da cui proviene. Non vedo l'ora di seguirlo, perché è una scelta interessante. Grazie alla combinazione di velocità, forza fisica e fiuto del gol, Hojlund è il prototipo di un attaccante di successo in Serie A.

Ci sono molti indizi che lo rendono adatto alla Serie A. Se si guarda allo stile di gioco del campionato, si è sempre adattato al tipo di giocatore che è Rasmus. È un buon inizio. E ha già dimostrato di saper segnare gol in quel campionato. Ha dimostrato di poter dare il massimo in questo contesto e arriva in un club che funziona bene, e anche questo è fondamentale per me". Queste le dichiarazioni di Riemer, riportate dal portale danese Tipsbladet.dk.