Ct Macedonia: "Elmas non deluderà la fiducia di Gattuso. A Napoli state vedendo quanta qualità..."

Igor Angelovski, commissario tecnico della Macedonia, si è soffermato su Eljif Elmas nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutti a Napoli si renderanno conto delle qualità di questo ragazzo. Ho parlato con lui, mi sono congratulato per i gol, per come si è mosso in campo e per le partite vinte. In questo periodo sta vivendo una fase fortunata della sua esperienza napoletana, speriamo possa continuare così. Spero che Gattuso gli dia continuità dopo queste prestazioni, credo che possa guadagnare ulteriore fiducia da parte dell'allenatore. Sono convinto che Eljif non deluderà la fiducia del mister".