Ct Polonia: "Milik è sotto trattamenti, stiamo facendo di tutto per recuperarlo"

Jerzy Brzęczek, commissario tecnico della Polonia, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulle condizioni di Arek Milik: "Piccoli problemi che aveva subito prima Arek. È stato sottoposto a trattamenti da domenica. Tutto il personale medico sta lavorando per portarlo in condizione, in modo che possiamo contare anche su di lui per le prossime partite".