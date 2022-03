Cuadrado simulatore? Viviano: "Lo sfottevo dicendogli che era furbo come un napoletano!"

A “Offside - Terzo Tempo”, format in onda su Twitch, è intervenuto Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagümrük.

A “Offside - Terzo Tempo”, format in onda su Twitch, è intervenuto Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagümrük ed ex, fra le tante, di Inter e Fiorentina: "Cuadrado simulatore? È sempre stato un tuffatore, io lo prendevo in giro a Firenze dicendogli che era furbo come un napoletano! Quando smetterò di giocare a calcio farò l’allenatore. Scudetto? Dico Inter”.