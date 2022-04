Cucci esalta Spalletti: "Non un profeta, ma il miglior allenatore dell'era ADL"

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per come la vedo io Spalletti è il miglior allenatore dell'era De Laurentiis. Non sarà un profeta come altri, ma al Napoli ha saputo creare un giocattolo vincente".