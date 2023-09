Cucci: "Garcia, che errore stravolgere tutto! Spalletti aveva già fiutato..."

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Nella magia dell'aria e delle parole che volano, secondo me Spalletti già sapeva che avrebbe potuto allenare la Nazionale. Garcia? L'errore è voler portare il suo timbro subito, in una squadra che invece può giocare da sola. Non si può prendere un gruppo di giocatori che ha vinto e stravolgere tutto. L'errore è voler insegnare subito qualcosa, quando invece si dovrebbe inserire il suo modo di allenare gradualmente".