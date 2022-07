Cucci: "Mertens via per un cafone problema di soldi. E' una vicenda penosa"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, firma storica del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Da quando la storia è diventata una storia di soldi, ho scaricato Mertens. Così come ho fatto con Dybala. Ho stima per chi gioca a pallone con qualità e generosità, ma queste situazioni di denaro sono un po' cafone. Mi ritiro davanti a Mertens. Fino all'ultimo minuto di addio si è letto soltanto di richieste d'ingaggio, per me è una vicenda penosa. Fino all'ultimo ho aspettato un colpo di sorpresa, mi aspettavo che Mertens rinunciasse a qualcosa e restasse".