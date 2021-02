Cucci: "Tutte queste chiacchiere fanno solo male al Napoli, ADL prenda una decisione"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Italo Cucci e ha commentato le ultime vicende in casa Napoli: "Intanto partirei da fatto che il 4-3-3 in questo momento non ha alcun peso in tutta la vicenda. C’è una sorta di malattia permanente perché quello che succede con Gattuso è successo con Ancelotti. Gattuso è sempre avvelenato e soprattutto alla vigilia di quella sequenza di 8 partite che sono fondamentali per tutto il campionato può essere pericoloso. Io ho preso le parti di Gattuso perché Gattuso è un uomo scevro dalle complicazioni intellettuali, uno che va dritto al sodo. Credo che le soluzioni siano due, semplici e molto chiare: una confermarlo con squilli di tromba e lasciarlo lavorare oppure fargli un bell’assegno e tirare avanti con un altro. La situazione intermedia, le chiacchiere, i nomi che stanno circolando fanno solo male al Napoli. Gattuso è un sincero uomo di calcio che già sul campo si è fatto conoscere, sappiamo com’è, lo conosciamo bene”.