Cuesta: "Conte riferimento assoluto! Visto da vicino quanto è stato veloce suo adattamento al Tottenham"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Parma, il tecnico Carlos Cuesta ha parlato del collega sulla panchina azzurra Antonio Conte: "È un riferimento assoluto. Ha vinto cinque scudetti, una Premier League, l'ho anche affrontato in Inghilterra e ho visto quanto è stato veloce il suo adattamento al Tottenham, quanto la squadra si è adattata velocemente a lui, con dei principi chiarissimi.

Un allenatore che ha vinto così tanto, in diversi club e in paesi diversi è ovviamente un riferimento assoluto: è un vincente e da loro si può sempre imparare tanto. Non posso che apprezzare il suo lavoro".