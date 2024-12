D'Agostino: "Mi voleva il Real Madrid, ma il mio unico rimpianto è il Napoli"

Gaetano D’Agostino, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Il Real Madrid mi cercò, ma l’unico vero rimpianto che ho nella mia carriera è quello di aver detto di no al Napoli, perché avevo un accordo precedente con la Juventus ed il Napoli arrivò dopo e mi propose un contratto. Se fossi nato 10 anni dopo avrei detto sì al Napoli e sì alla Juve e poi avrei preferito la piazza che più mi scaldava il cuore, invece sono vecchio stampo e per me l’accordo sulla parola contava più di una firma.

Lukaku ha sbagliato qualche partita, dovrebbe variare il suo tipo di gioco, deve essere bravo ad adattarsi alle varie situazioni che si creano. Con l’Atalanta ad esempio Hien lo teneva bene quando riceveva palla addosso, e poi sembrava quasi che lo avesse presa come una sfida personale. Deve essere bravo a leggere la partita per trovare la variante giusta per uscire da situazioni ben contenute. Infine ho un’idea tutta mia: McTominay finto 9 al posto di Lukaku in alcune partite, secondo me potrebbe essere una soluzione intrigante”.