D'Ambrosio: "Rappresento la Caivano che ce l'ha fatta. Ci ho portato i miei figli e..."

Danilo D'Ambrosio ha appeso gli scarpini al chiodo. L'ex Inter si è raccontato in un'intervista rilasciata a Il Mattino:"Ho tanti altri obiettivi da raggiungere. Di sicuro voglio fare qualcosa nel mondo del business. Mi è sempre piaciuto il settore del food e ho anche una holding che si occupa di investimenti in startup. E poi ho un sogno nel cassetto".

Apriamolo... "Mi piacerebbe lavorare con i giovani. Per il vissuto che ho avuto, sono padre di due bambini di 6-8 anni, vedo le loro difficoltà nel percorso di crescita. Mi piacerebbe crescere prima uomini e poi calciatori. Io ho avuto la fortuna di conoscere Carmine Tascone che in quegli anni alla Damiano Promotion ci insegnava innanzitutto a vivere. È stato un visionario perché nella sua squadra riuniva quelli che secondo lui erano i migliori della Campania e dava loro la possibilità di farsi vedere da squadre professioniste".

Lei oramai vive stabilmente a Milano, ma non ha mai nascosto il fortissimo legame con la sua Caivano. "Caivano per me è radici. Vuol dire quelle partite sul campo di terra con le porte in legno, quei pomeriggi a giocare fino al tramonto, le corse in bici, le giornate intere giocate a nascondino. Io l'ho vissuta fino a 13 anni. Certo, ora rappresento la Caivano che ce l'ha fatta, ma so di aver fatto il meglio seguendo i miei valori e sento l'apprezzamento da parte della gente di Caivano e di Napoli in generale. Ultimamente Caivano non ha avuto momenti di gloria, ma negli ultimi 2-3 anni l'ho vista migliorata, l'ho vista diversa con quella voglia di rivalsa: c'è tanta brava gente che ha voglia di lavorare, mandare i figli a scuola e farli crescere in un determinato modo".

Lei la vive ancora. "Quest'estate ci sono stato più a lungo e ho portato i miei figli a giocare a calcio nel campetto comunale. Mi è sembrato di tornare alla mia infanzia. Ho detto ai miei figli: questo è il modo in cui sono cresciuto io. Erano scugnizzi educati. Bisogna dare luce anche a queste realtà".