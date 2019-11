D'Amico: "ADL ha portato il Napoli nel calcio dei grandi! Agli azzurri servono risultati..."

L'agente Andrea D'Amico ha rilasciato alcune dichiarazione a margine dell'evento "Serie A Revolution" alla SSML Ciels di Milano: "Napoli? De Laurentiis ha portato il club nel calcio dei grandi, sia in Italia che in Europa. Ancelotti è uno degli allenatore più vincenti, il momento di difficoltà non vanifica quanto fatto in passato. I calciatori del Napoli rischiano qualcosa? Hanno dimostrato che il calcio è fatto da piedi, fisico e testa. Con il Genoa si è visto che non c'erano con la testa. Adesso hanno bisogno di ottenere risultati, nonostante le tante situazioni da gestire. C'è stato questo ammutinamento sul ritiro deciso dalla società, doveva essere gestito tutto dall'allenatore e dal presidente. La squadra avrebbe dovuto seguire il tecnico".