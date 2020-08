D'Amico lascia dopo la finale Champions: "Voglio nuove sfide. Io filo-juventina? Gli scudetti sono 36"

Con la finale di Champions tra Bayern Monaco e PSG si chiuderà il percorso a Sky Sport di Ilaria D'Amico che ne ha parlato in un'intervista ad Il Fatto Quotidiano: "Non è una questione di stanchezza, avrei potuto continuare. Lavoro in una azienda straordinaria che conosco e dove tutto è ormai rodato. Gli ingranaggi funzionano, ci sono i migliori inviati e commentatori, una macchina perfetta. Forse il punto è proprio questo, la macchina la conosco bene e mi rendo conto di aver fatto tutto: Mondiali, Europei, tanta Serie A e ora anche la Champions League. Adesso mi manca la sfida, la paura e l’emozione di veder crescere qualcos’altro, ma non mi mancherà perché lo vivrò per sempre in un altro modo, il calcio da me è di casa".

Sull'inizio del fidanzamento con Buffon: "Una delle prime cose che ho fatto è stato incontrare il mio editore, prima che la notizia venisse resa pubblica. Ho detto che sarei stata disposta a lasciare e andare via, sono stati eccezionali: ‘Noi ti abbiamo sposato prima di chiunque altro, la tua professionalità non è in discussione’".



L'accusa di essere filojuventina? "Succederà sempre, mi accusano anche di cose che non sono successe. Quanti scudetti ha vinto la Juve? Io rispondo 36, quelli assegnati".