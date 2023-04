D'Amico: "Osimhen è il migliore al mondo, più forte anche di Haaland. Occhio al PSG"

Ospite di Tutti Convocati su Radio24, l'agente Andrea D'Amico ha analizzato, da esperto di mercato, alcuni temi caldi

Ospite di Tutti Convocati su Radio24, l'agente Andrea D'Amico ha analizzato, da esperto di mercato, alcuni temi caldi, a partire dalle probabili offerte in arrivo al Napoli per Osimhen: "Penso ci sia solo l'imbarazzo della scelta, soprattutto dall'Inghilterra. Osi è l'attaccante più forte del mondo in questo momento, anche più di Haaland. Queste considerazioni di mercato verranno fatte dopo la fine del campionato. Anche il PSG non è da sottovalutare in chiave Osimhen, anche perchè potrebbe avere una pesante perdita in attacco. Secondo me Messi va al caldo, a Miami. Questa è solo una sensazione".