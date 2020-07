D'amico su Gattuso: "Sarebbe rimasto a Milano, ma chiusa una porta si apre un portone"

Il procuratore Andrea D'amico è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Rino Gattuso: "Gattuso è un uomo intelligente ha capito dovesse andare via da Milano. Rino ha sempre dimostrato nella sua carriere che la parola dignità è quella che conta. Lui sarebbe rimasto al Milan con altri presupposti, però come si dice chiusa una porta si apre un portone. Criscito? Decideranno i medici se mandarlo in campo".